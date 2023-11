„Fluktuation so gering wie möglich halten“ So ist der Stand bei der Kaderplanung von Rhein Fire

Und bei Rhein Fire? Bislang nichts. Zumindest nichts offizielles. Im Hintergrund wird jedoch fleißig gearbeitet, und zwar an mehreren Stellen: Assistant Head Coach Detlef Reck weilt derzeit in den USA und arbeitet mit Cheftrainer Jim Tomsula den Plan für das kommende Jahr aus. In einer Instagram-Story zeigte Reck kürzlich Tomsula im Whirlpool sitzend mit zwei Handys und einem Laptop beschäftigt. Zweimal in der Woche gibt es virtuelle Meetings mit Timur Beckmann, dem Director of Player Personnel, der in Deutschland schwer beschäftigt ist und sogar noch mehr zu tun hat als im laufenden Spielbetrieb.