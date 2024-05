ELF-Saisonstart am Sonntag Das erwartet Rhein Fire gegen die Cologne Centurions

Quarterback: Mit Isaiah Weed haben die Centurions einen neuen Spielmacher geholt und der passt gut zu Brandons „Spread Offense“, so er sie denn in Köln spielen lassen will. In dieser spielt der Quarterback als Läufer eine gewichtige Rolle. Bei Brandons letzter College-Stadion in den USA, der Colorado School of Mines, war der Quarterback statistisch der Spieler mit den zweitmeisten Läufen insgesamt. 2021, in Brandons letzter Saison, war das John Matocha, der in 14 Spielen für 492 Yards lief und sieben Touchdowns erzielte. Mit den über 35 Yards pro Spiel im Schnitt wäre er 2023 der zweitbeste ELF-Quarterback gewesen (unter Akteuren mit mindestens sechs Spielen).