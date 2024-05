Rhein Fire bekommt sie am Freitag Das bedeuten die Championship Ringe

In den 1920er-Jahren etablierten sich die Ringe für den Gewinn des Titels auch im Baseball, im American Football kamen sie mit dem ersten Super Bowl 1967 an. Die Green Bay Packers bekamen also die ersten, bestückt mit einem einkarätigen Diamanten in Weißgold. Seither haben sich die Teams immer wieder übertroffen. Der Ring der Kansas City Chiefs von 2023 hatte über 650 Diamanten und Rubinen mit insgesamt 16,1 Karat.