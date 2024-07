Nach erster Saisonhälfte Darum ist Tomsula stolz auf sein Team von Rhein Fire

Endlich ist es wieder so weit! Exakt 287 Tage nach dem Endspiel der European League of Football (ELF) 2023, das hat Rhein Fire ausgerechnet, tritt der Champion wieder daheim in Duisburg an. Zum zweiten Heimspiel und eben dem ersten im Heimstadion erwartet Fire am Sonntag (16.25 Uhr) die Cologne Centurions.