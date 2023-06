„Spiele gegen meine Brüder“ Darum ist für Fire-Spieler Mahoungou die Partie gegen Paris etwas Besonderes

Der dritte Sieg in Serie wird jedenfalls kein Spaziergang für die Düsseldorfer, denn Musketeer-Quarterback Edwards schaffte es trotz unzulänglicher Deckung seiner Kameraden, sein Team zu führen und sich in einigen Statistiken der Liga in den Vordergrund zu spielen. So brachte der 25-jährige US-Amerikaner in zwei Spielen Pässe für 536 Yards an die Mitspieler (Platz vier der ELF). Und er ist ein beweglicher Spielgestalter, denn er machte sich schon öfter selbst auf den Weg, die zehn Yards Raumgewinn, die man beim Football pro vier Versuche benötigt, selbst zu erlaufen. So sammelte Edwards als Läufer bereits 93 Yards, was ihn auf Rang vier dieser Statistik bringt. Von Rhein Fire ist bei den erlaufenen Yards niemand so weit vorne in der ELF-Statistik platziert. Die beiden Düsseldorfer „Arbeitspferde“, Daniel Rennich und Sergej Kendus konnten bisher 69 beziehungsweise 62 Yards Raumgewinn erlaufen.