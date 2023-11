Anreise mit Bus und Bahn Darum rückt Rhein Fire von VRR-Eignung der Heimspieltickets ab

„Wenn ich mir dann angucke, was uns die letzten 20 Prozent kosten, da wird es dann abenteuerlich“, sagte Wagner. „Wir müssen dann auf jedes Ticket, das wir ausgeben, den Aufschlag bezahlen, und dann kostet uns so ein Spieltag allein an VRR 25.000 Euro. Für die Anzahl der Leute, die das dann nutzen, steht das in keinem Verhältnis.“