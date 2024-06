Neuer Safety gesucht Rhein Fire muss länger auf Darrius Nash verzichten

Rhein Fire begleiten die Verletzungsprobleme weiter durch die noch junge Saison. Safety Darrius Nash, der bereits die vergangenen beiden Spiele verpasst hatte, wurde auf die Injured-Reserve-Liste (IR) gesetzt. Damit wird er mindestens drei weitere Wochen fehlen, bevor er wieder in den aktiven Kader berufen werden kann. Head Coach Jim Tomsula erklärte den Vorgang am Donnerstag mit einer Vorsichtsmaßnahme. Nash werde bald wieder fit sein, doch ihn jetzt einzusetzen könnte die Verletzung verschlimmern. Der US-Amerikaner habe unbedingt mit einer Schiene spielen wollen, doch Rhein Fire wird an dieser Stelle kein Risiko eingehen.