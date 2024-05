„So sollte es aussehen“ Rhein Fire dient den Cologne Centurions als Vorbild

Fast 8500 Zuschauer waren beim ersten Spiel der Cologne Centurions in Aachen gegen Rhein Fire dabei. Eine erfreuliche Kulisse. Doch der Kölner Cheftrainer Gregg Brandon weiß sie einzuordnen: „Es sollte ein Heimspiel werden, aber das war es nicht“, sagte er nach der 12:42-Niederlage. „Ihre Fans waren laut und voll dabei. So sieht es in Köln hoffentlich eines Tages aus.“ Er hoffe zwar, dass am kommenden Sonntag gegen die Fehervar Enthroners wieder so viele Fans kämen, „aber ich glaube nicht“.