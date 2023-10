Rhein-Fire-Coach Tomsula will Basis verbessern „Wir müssen der Jugend vermitteln, wie man richtig Football spielt“

Warum das so ist, erklärte Christian Mohr. Er spielte einst selbst für die Düsseldorf Panther, für Rhein Fire in der NFL Europe und dann in der NFL in den USA. „Wir haben schon bewiesen, dass hier genauso gute Athleten herumlaufen, wie in den USA. Das Problem ist an der Basis“, erklärte er. Es gehe darum, „dass die Spieler früh genug an den Sport herangeführt werden, um das Spielverständnis zu haben“.