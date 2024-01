Rhein Fire Christensen gibt Karriereende bekannt

„Das Ziel meiner Reise war es immer, das Beste zu sein, was ich sein kann und auf dem höchstmöglichen Niveau zu spielen. (...) Es ist nicht so, dass ich diesen Sport nicht mehr ausüben kann, ich habe einfach das Gefühl, dass der Höhepunkt erreicht ist und meine Zukunft jetzt auf anderen Bereichen des Lebens liegt“, begründet er diesen Schritt. Der Vater zweier Söhne will sich in Zukunft mehr um seine Familie kümmern. „Ich bin in einer Situation, in der die Opfer, um diesen Sport auf höchstem Niveau auszuüben, zu viel erfordern“, schreibt er weiter. Mit einem Leben im Ausland und kontinuierlichen Fernreisen sei eine aktive Footballer-Karriere nicht mehr mit der Familie in Einklang zu bringen.