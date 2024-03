„Sind so stolz“ Cheerleader von Rhein Fire treten bei CHIO-Eröffnungsfeier auf

„Den Namen Rhein Fire so in die Welt hinaustragen zu können, da bekomme ich Gänsehaut“, erklärt Nini Wagner, die gemeinsam mit ihrer Assistentin Nika Kowalska für das Coaching der Pyromaniacs zuständig ist und auch die Choreographie erarbeiten wird. „Die Größenordnung wurde mir erst bewusst, als ich in diesem Stadion stand. Wir sind so stolz, dass Rhein Fire da so viel Platz bekommen wird.“