Cheerleader von Rhein Fire Pyromaniacs suchen ihr Team für 2024

Bei Rhein Fire wird in diesem Winter nicht nur am Kader für das Footballteam gearbeitet, sondern auch an dem der Cheerleader: Über ein Tryout am 17. Dezember in der Seifenfabrik in Düsseldorf wird das Team der „Pyromaniacs“ für das Jahr 2024 gesucht. Bewerben können sich dafür alle interessierten Tänzerinnen noch bis zum 2. Dezember auf der Homepage von Rhein Fire. Mindestens 18 Jahre alt muss man sein, nach oben gibt es keine Grenze. Das Team 2023 war zwischen 21 und 38 Jahren alt.