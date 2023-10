„Grausam“, „Bügelbild“ Offizielles Championship-Shirt verärgert die Rhein-Fire-Fans

Doch nach dem Finale gegen Stuttgart war diesmal eben nicht Rhein Fire selbst in der Verantwortung, sondern die ELF. Und so dauerte es ein wenig, bis endlich ein T-Shirt kam – beinahe vier Wochen sogar. Was dann präsentiert wurde, kam bei den Fans allerdings überhaupt nicht gut an: Ein weißes T-Shirt, bedruckt mit einer rechteckigen Grafik, die so von der Liga nach dem Endspiel quasi als Gratulation in Richtung Rhein Fire bei Instagram gepostet worden war.