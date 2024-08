Vor letztem Saisonspiel Rhein Fire holt zwei Spieler von der Verletztenliste

Selbiges gibt es fraglos auch in Bryan Winter. Der 19-jährige Wide Receiver, der vor der Saison von der NFL Academy kam, beeindruckte bereits in der Vorbereitung und fing direkt in seinem ersten Spiel gegen die Cologne Centurions einen Touchdown-Pass. Auch in Frankfurt in Woche zwei gelangen ihm zwei Catches, dann aber verletzte er sich und war seither raus.