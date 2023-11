ELF-Einteilung 2024 Rhein Fire trifft auf die Madrid Bravos und Berlin Thunder

Die Einteilung der European League of Football für die Saison 2024 steht: Am Mittwochmorgen wurden die Conferences für die neue Spielzeit bekannt gegeben. Rhein Fire wird dabei seine vier Gegner aus dem Vorjahr in der Western Conference behalten (Cologne Centurions, Frankfurt Galaxy, Hamburg Sea Devils und Paris Musketeers). Mit dem Liga-Neuling Madrid Bravos kommt zudem ein neues Team hinzu, wodurch die Conference jetzt aus sechs Mannschaften besteht.