Kader für 2024 Was Rhein Fire noch nicht präsentiert hat – und wo es spannend wird

Defensive Line: Es wird sehr spannend, was Fire hier machen wird. Damit zwei US-Safeties ganz entspannt tief stehen und auf Balljagd gehen können, damit die Cornerbacks physisch direkt an der Line of Scrimmage attackieren können, damit die Linebacker überhaupt ihren Job machen können – für all das braucht es eine gute Defensive Line als Basis. 2023 war sie da. Für die neue Saison gibt es bislang nur Abgänge, vor allem den von Alejandro Fernandez, einem der besten Defensive Ends der Liga. Wie wird Fire seinen Abgang kompensieren? Können Jason Chikere & Co., die die Mitte gestopft und dem Gegner kaum Yards per Laufspiel erlaubt haben, gehalten werden? Fires Defense war im vergangenen Jahr stark, aber selten dominant und sicher nicht unschlagbar. Eine schwächere Defensive Line könnte für Probleme sorgen.