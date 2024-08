User-Feedback Wir hätten da mal fünf Fragen, liebe Rhein-Fire-Fans

Auch für die treuen Fire-Fans bietet sich in der spielfreien Woche die Chance mal durchzupusten und sich etwas entspannte Vorfreude zu gönnen auf einen Saisonendspurt, in dem Fire – das dürfte keine zu gewagte These sein – wieder ein gehöriges Wörtchen um den Titelgewinn am 22. September in der Arena auf Schalke wird mitreden können. Verzichten auf Live-Football aus der ELF muss bei der Rheinischen Post aber auch in Rhein Fires Bye-Week niemand. Wir zeigen wie gewohnt drei Topspiele im kostenlosen Stream. Zur Übertragung geht es hier entlang.