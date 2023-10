„Absoluter Football-Experte“ QB-Coach Verbraeken wechselt von Rhein Fire zu den Panthern

Bei den Panthern wird Verbraeken als Offensive Coordinator und Assistant Head Coach tätig sein. Für den 48-Jährigen ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte, von 2017 bis 2018 arbeitete er für die U19 und erreichte mit ihr zweimal den Junior Bowl; einmal als Offensive Coordinator, einmal als Head Coach. „Die Spieler stehen im Mittelpunkt, das System muss auf ihre Stärken abgestimmt werden“, kündigte er in der Mitteilung der Panther die Spielweise des Teams für die kommende Saison an.