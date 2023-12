Alejandro Fernandez Rhein Fire verliert weiteren Topspieler

Fernandez hatte in der Meisterschaftssaison 2023 elf Sacks und war in dieser Kategorie der zweitbeste Spieler in der ELF. Insgesamt gelangen ihm 18,5 Tackles für Raumverlust. Im letzten regulären Saisonspiel in Frankfurt fing er zudem eine Interception, die er zum Touchdown zurücktrug. Im selben Spiel verletzte sich der „Iceman“ schwer am Knie und verpasste damit die Play-offs.