Vorstellung in Kürze Rhein Fire 2024 mit neuem Trikot – wird es hier geleakt?

Dem ein oder anderen Verantwortlichen von Rhein Fire läuft es heute noch manchmal kalt den Rücken herunter, wenn er an die Trikots zu Beginn der ersten Saison zurückdenkt. Nicht, weil die per se schlecht ausgesehen hätten. Sondern eher wegen der Farbkombination: Burgunderrotes Trikot mit goldener Hose und weißen Stutzen – das war aus der Not heraus geboren, weil anfangs noch schwarze Hosen fehlten.