Rhein Fires Omari Williams „Ich will jedes Spiel mit 50 Punkten Vorsprung gewinnen“

Auf Williams selbst traf die Sache mit dem Fokus aber gewiss nicht zu: „Ich weiß nicht, wie die Denkweise der anderen war, aber ich gehe in jedes Spiel und will mit 50 Punkten Vorsprung gewinnen“, stellte er klar. Deshalb sei es ihm auch völlig egal, ob es im Halbfinale am 17. September gegen Berlin Thunder, die Wroclaw Panthers oder erneut gegen Frankfurt gehen wird: „Ich gehe in jedes Spiel mit der Einstellung: ‚Ich werde dich heute zerstören.’“