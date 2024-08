Nach 90:0 Das sagt die ELF zur umstrittenen Play-off-Regelung

Exklusiv | Düsseldorf · Wer kommt bei Gleichstand in die Play-offs der European League of Football? Die Regelung dieser Frage ist höchst umstritten, manche Coaches fordern eine Änderung. Worum es geht und was die Liga sagt.

16.08.2024 , 16:45 Uhr