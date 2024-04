Neues Schweizer Team Helvetic Guards scheiden aus ELF aus – Standort bleibt erhalten

Die Besetzung der European League of Football (ELF) für die Saison 2024 wird sich leicht verändern. Die Helvetic Guards nehmen nicht mehr am Spielbetrieb teil, wie die Liga am Donnerstag mitteilte: „Die Eigentümer haben die Liga-Verantwortlichen darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Antrag zur Einstellung des Geschäftsbetriebs eingereicht werden müsse.“