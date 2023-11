„Es ist nicht einfach so passiert“ Was Galaxys Lorenz Regler über das „Hair Tackle“ gegen Glen Toonga ausplaudert

Was die beiden deutschen Vorzeige-Franchises aber auch miteinander verbindet, ist eine innige Rivalität. Sie wird gelebt, im Stillen eh, aber auch immer wieder mal öffentlichkeitswirksam. Im Moment sind es vor allem die Frankfurter, die sich von Rhein Fire triggern lassen. Nicht verwunderlich, gewann Rhein Fire doch in der abgelaufenen Saison alle drei Duelle: 33:9 am ersten Spieltag in Duisburg, 48:38 am 13. Spieltag in Frankfurt und schließlich auch das Halbfinale 42:23 in der Schauinsland-Reisen-Arena. Auch die beiden Duelle in der Saison 2022 hatte Fire gewonnen. Macht fünf Siege in Folge gegen den Kontrahenten. Das nagt spürbar an den Hessen.