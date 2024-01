Madrid gegen Hamburg in Kroatien Warum ein International Game ohne Rhein Fire Fragen an die ELF aufwirft

Am Mittwoch also hob die European League of Football (ELF) mit viel Tam-Tam den Vorhang und verriet, welche zwei Teams sie denn in die Premiere des „International Game“ schicken würde. Es sind Neuling Madrid Bravos und die Hamburg Sea Devils. Die Liga verriet auch, wo sie die Marketing-Veranstaltung nach Vorbild der Auftritte der NFL in England, Deutschland und Mexiko abhalten wird: in Sibenik, Kroatien. Vor maximal 8000 Fans.