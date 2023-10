Pläne von Ex-Manager Rudi Assauer Als Schalke 04 sein eigenes Rhein Fire haben wollte

Doch der Motor, der Rhein Fire für die Football-Euphorie im Ruhrgebiet 2003 noch war, und auch 2004 in der zweiten Saison auf Schalke weiterhin sein sollte, kam gehörig ins stottern. Trotz groß angelegter PR-Kampagne, dem weiteren Engagement von Kicker Ingo Anderbrügge und dem Endspiel in Gelsenkirchen (nur zwei Wochen nach dem Champions-League-Finale zwischen Porto und Monaco an gleicher Stelle) zog Rhein Fire die Massen nicht mehr in die Ausweich-Heimstätte. Zu den fünf Partien in der Arena AufSchalke kamen in der Saison 2004 nur noch 105.542 Menschen und damit im Schnitt nicht einmal mehr 22.000 pro Partie. Nach dem großen Erfolg in der ersten Saison, mit 34.000 Menschen pro Spiel, hatten Assauer und Co. damals mit mindestens ebensovielen Zuschauern im Durchschnitt gerechnet, damit das Event Gewinn für den Verein abwirft. Die Rekordkulisse wurde dann mit 35.413 Football-Fans zumindest einmal erreicht – beim World-Bowl-Sieg von Berlin Thunder über Frankfurt Galaxy.