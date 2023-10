Tee Martin und sein NFL-Europe-Jahr Rhein Fires Ex-Quarterback coacht heute NFL-Star Lamar Jackson

Mit Blick auf die Rückkehr nach London hatte Tee Martin im Gespräch mit dem Football-Portal „A head for the Game“ seine Erinnerungen geteilt an sein Jahr in der NFL Europe, sein Jahr als Rhein-Fire-Quarterback. „Erst diese Woche habe ich mit Lamar darüber gesprochen, wie es war in Europa zu spielen“, erzählte Martin. „Es hat Spaß gemacht, in der Liga zu spielen. Ich hatte eine richtig gute Zeit, bekam viel von Europa zu sehen, und das Beste war, dass wir nach Spielen nicht direkt wieder abreisten. So hatte man Zeit, sich eine Stadt noch ein bisschen anzugucken.“