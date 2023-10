„Tag wird kommen, an dem wir sie schlagen“ Wie sehr die Niederlagen gegen Rhein Fire an Galaxy nagen

Düsseldorf · In den vergangenen zwei Spielzeiten der European League of Football (ELF) sind Frankfurt Galaxy und Rhein Fire fünfmal aufeinander getroffen. Fünfmal gewann Fire das Duell der alten Rivalen. Diese Serie hat ganz offensichtlich Spuren hinterlassen in Frankfurt. Ein Galaxy-Spieler gewährte jedenfalls Einblick in seine Gefühlslage.

04.10.2023, 20:59 Uhr

Frankfurts Joshua Poznanski (l.) verfolgt Rhein Fires Glen Toonga. Foto: Rhein Fire/Justin Alexander Derondeau

(klü )