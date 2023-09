Sieg in Wien Stuttgart Surge steht im Finale der European League of Football

Stuttgart Surge steht im Finale der European League of Football. Nach dem 40:33-Sieg am Samstag bei den Vienna Vikings wird das Team am Sonntag, 24. September in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena auf den Sieger zwischen Rhein Fire und Frankfurt Galaxy (Sonntag, 14.15 Uhr, hier im Livestream) treffen.