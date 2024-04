Auf der Fibo in Köln Rhein-Fire-Trikot für 2024 vorgestellt – So sieht es aus

Wer Titelverteidiger ist, dem wird so manche Ehre zuteil, mit der er im Moment des Titelgewinns sicher nicht gerechnet hätte. Und so durfte Rhein Fire als amtierender Meister der European League of Football (ELF) also als erstes der 17 Teams der kommenden Saison sein neues Trikot vorstellen. Die ELF hatte zur Kick-off-Präsentation im Rahmen der Fibo in Köln geladen, einer der weltweit größten Messen für Fitness, Wellness und Gesundheit mit jährlich fast 100.000 Besuchern.