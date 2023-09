„Wird enger, als viele denken“ Das erwartet Patrick Esume vom ELF-Halbfinale

Die European League of Football (ELF) ist in ihrer heißen Phase. An diesem Wochenende entscheiden sich die beiden Teilnehmer des Finals am 24. September in der Duisburger Arena. Die Sieger aus den Spielen Vienna Vikings gegen Stuttgart Surge (Samstag, 14.15 Uhr) und Rhein Fire gegen Frankfurt Galaxy (Sonntag, 14.15 Uhr, hier im Livestream) werden sich dann gegenüberstehen.