Spieltag 11 in der ELF Welches hochkarätige Duell bei Ravens vs. Rhein Fire im Mittelpunkt steht

Jeffries‘ Vorliebe, den Ball Castle zuzuwerfen, macht das Ravens-Spiel aber auch leichter ausrechenbar als das von Fire. „Jadrian hat den Ball zuletzt an insgesamt elf Passempfänger verteilt. Da weiß man nie so genau, wer im jeweiligen Spielzug dran ist. Dadurch kann sich die gegnerische Abwehr nicht so gut auf einzelne Spieler fokussieren“, lobt der Fire-Sprecher. „Aber das Hinspiel, bei dem wir zur Halbzeit zurück gelegen haben, ist uns Warnung genug.“ Die Ravens sind nach Wagners Ansicht nach Rhein Fire das am besten gecoachte Team in der ELF. „Sie sind immer besser geworden“, so Wagner. „Die Ravens sind definitiv gefährlich.“