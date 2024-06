European League of Football live Wroclaw Panthers gegen Stuttgart Surge im Livestream

Die European League of Football geht 2024 in ihre vierte Spielzeit. Auch in dieser Saison zeigt die Rheinische Post wöchentlich eine Partie kostenlos im Livestream. Am zweiten Spieltag gibt es das Topspiel der Wroclaw Panthers gegen Stuttgart Surge zu sehen. Kickoff ist am 1. Juni um 17 Uhr, die Übertragung beginnt zehn Minuten davor. Den Stream sehen Sie oben in diesem Artikel oder hier.