European League of Football kostenlos Stuttgart Surge gegen Rhein Fire im Livestream

Die European League of Football (ELF) ist auf der Zielgeraden ihrer vierten Spielzeit. Die Rheinische Post zeigt die Entscheidungen in den Play-offs live. Im Halbfinale ist Rhein Fire bei Stuttgart Surge zu Gast. Kickoff ist am Sonntag, 8. September, um 15.15 Uhr, die Übertragung beginnt 15 Minuten früher. Den Stream sehen Sie oben in diesem Artikel oder hier. Außerdem erhalten Sie an dieser Stelle alle Infos zu den anderen Streams.