Live aus Gelsenkirchen ELF-Finale zwischen Rhein Fire und Vienna Vikings im Stream

Die European League of Football (ELF) kürt an diesem Sonntag ihren Champion des Jahres 2024. Die Rheinische Post zeigt das Championship Game live: Titelverteidiger Rhein Fire trifft auf die Vienna Vikings. Kickoff ist am Sonntag, 22. September, um 15.30 Uhr, die Übertragung beginnt 40 Minuten früher. Den Stream sehen Sie oben in diesem Artikel oder hier. Alle Infos rund um das Finale finden Sie hier.