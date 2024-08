European League of Football live Frankfurt Galaxy gegen Madrid Bravos im kostenlosen Livestream

Die European League of Football (ELF) ist 2024 in ihrer vierten Spielzeit. In dieser Saison zeigt die Rheinische Post wöchentlich gleich drei Partien im Livestream. Am 11. Spieltag unter anderem das Spiel der Madrid Bravos bei Frankfurt Galaxy. Kick-off ist am Samstag, 10. August um 19 Uhr, die Übertragung beginnt 15 Minuten davor. Den Stream sehen Sie oben in diesem Artikel oder hier. Außerdem erhalten Sie an dieser Stelle alle Infos zu den anderen Streams.