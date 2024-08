European League of Football kostenlos Auch in Rhein Fires Bye-week drei Partien im Livestream

Düsseldorf · Es ist Woche 11 in der Saison 2024 der European League of Football. Und Rhein Fire hat seine Bye-week. Doch the show must go on, und so haben es auch dieses Wochenende unsere drei Livestreams in sich: Madrid empfängt Hamburg, Köln Frankfurt und Paris reist nach Berlin.

01.08.2024 , 15:01 Uhr

