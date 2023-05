Von 4.000 bis 57.000 Plätzen In diesen Stadien spielen die Teams der ELF

Schon jetzt ist klar, dass die European League of Football einen neuen Zuschauerrekord für die reguläre Saison aufstellen wird. Bisher wird der von Rhein Fire gehalten, als in der vergangenen Spielzeit 12.055 Zuschauer in die Duisburger Arena kamen, um die Partie gegen Frankfurt Galaxy zu sehen. Am neuen Rekord wird Rhein Fire auch beteiligt sein: Denn am 11. Juni gastiert das Düsseldorfer Team bei den Hamburg Sea Devils. Ausgetragen wird das Duell im Volksparkstadion, über 20.000 Tickets waren Anfang Mai bereits verkauft.