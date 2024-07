Kein Chaos, aber wenig Zeit Heimspiel des FC Schalke vor ELF-Finale ist terminiert

Das große Chaos rund um das Finale der European League of Football (ELF) am 22. September in Gelsenkirchen bleibt wohl aus. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat das an diesem Wochenende stattfindende Heimspiel des FC Schalke 04 auf den Freitag zuvor, 18.30 Uhr gelegt. Der Austragung des Spiels steht also nichts mehr im Wege – doch viel Arbeit in wenig Zeit und Fragezeichen bleiben.