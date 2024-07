Vor dem Spiel bei Rhein Fire Kleine Brötchen statt großer Töne – Darum fällt Galaxys Kampfansage aus

Nun steht am Sonntag erneut ein direktes Duell an, Galaxy tritt um 16.25 Uhr in Duisburg an. Doch kesse Sprüche oder gar Kampfansagen sucht man in dieser Woche bislang vergebens aus der Main-Metropole. Das mag einerseits an Poznanskis Ausfall liegen. Viel wahrscheinlicher ist indes, dass die Galaxy in dieser Saison so sehr mit sich selbst beschäftigt ist, dass eine Verbaloffensive gegen den Titelverteidiger eher lächerlicher wirken würde.