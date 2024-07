Hausgemachter Terminengpass Dieses Fiasko droht dem ELF-Finale auf Schalke

Exklusiv | Düsseldorf · Seit fast einem Jahr steht fest: Das Finale der European League of Football 2024 findet am 22. September auf Schalke statt. Zeit genug also, um Terminkollisionen zu vermeiden – sollte man meinen. Und trotzdem droht nun plötzlich ein Gau. Worum es geht, warum alles nicht so einfach ist und was die Beteiligten zu dem Problem sagen.

16.07.2024 , 10:42 Uhr

Die Zuschauerzahlen der European League of Football 19 Bilder Foto: ELF/Jonas Wicker

Von Stefan Klüttermann Leiter Sportredaktion