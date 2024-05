Saison 2024 Die Zuschauerzahlen der European League of Football

Die European League of Football hat 2023 bei den Zuschauerzahlen wieder einen Schritt nach vorne gemacht: Insgesamt 428.631 Fans kamen in die Stadien, 3284 im Schnitt. Das Finale war mit 31.500 Besuchern ausverkauft. 2024 sind die Aussichten gut, dass die Zahlen weiter steigen. Wie viele Fans zu den Spielen von Rhein Fire & Co. kommen.