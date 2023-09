Esume zum Finale der ELF „Football ist auch eine Lebenseinstellung“

„Football is Family“ ist ein gern genutzter Ausdruck in der deutschen American-Football-Community. Er symbolisiert, dass es unter sämtlichen Akteuren auf und neben dem Platz keinerlei Hass oder Gewalt gibt, sondern man den Sport gemeinsam feiert. Das soll auch am kommenden Sonntag wieder so sein, wenn die European League of Football (ELF) in Duisburg ihr bislang drittes Finale austrägt, bei dem Rhein Fire auf Stuttgart Surge trifft.