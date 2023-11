58 Bestmarken in der Übersicht Diese ELF-Rekorde halten aktuell Rhein-Fire-Spieler

Auch wenn Rhein Fire nach zwei Spielzeiten in der European League of Football (ELF) noch so etwas wie eine Düsseldorf-Duisburger Franchise ist, das Rheinland ist ja per se als Heimat im Namen erkennbar. Und in diesem Rheinland gibt es eine Redensart: Einmal ist keinmal, zweimal ist Tradition, dreimal ist Brauchtum. Bei drei absolvierten Saisons, die die ELF seit ihrer Gründung 2021 absolviert hat, hat die Liga folglich den Status des Brauchtums erreicht. Quasi wie Karneval. Wie Schützenfest. Wie Martinsumzug. Nicht mehr wegzudenken. Eine Institution.