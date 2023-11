Ranking der ELF-Teams Auf diesem Platz steht Rhein Fire in der Social-Media-Tabelle

Düsseldorf · Für die Vereine in der European League of Football (ELF) nehmen die sozialen Netzwerke einen großen Stellenwert ein. Doch welcher Klub erreicht eigentlich die meisten Follower auf welchem Social-Media-Kanal? Und wie schlägt sich Titelträger und Zuschauerkrösus Rhein Fire in diesem Ligavergleich? Wir verraten es in unserem detaillierten Ranking.

08.11.2023 , 09:10 Uhr

20 Bilder Die Social-Media-Tabelle der European League of Football 20 Bilder Foto: dpa/Fabian Sommer

(klü)