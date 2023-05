ELF Rhein-Fire-Linebacker Schröter und Ruoss auf dem Weg in die CFL

Düsseldorf · Rhein Fire verliert gut vier Wochen vor dem Saisonstart in der European League of Football (ELF) zwei Linebacker: Lino Schröter und Lukas Ruoss zieht es in die kanadische Football-Liga CFL.

03.05.2023, 14:46 Uhr

Spieler halten eine Flagge von Rhein Fire. Foto: Rhein Fire/Justin Alexander Derondeau

Lino Schröter ist am Dienstag von den Calgary Stampeders aus der kanadischen Football-Liga CFL gedraftet worden und wird somit in dieser Saison wohl nicht für Rhein Fire auflaufen. Der Linebacker war einer von drei Akteuren der Mannschaft aus der European League of Football (ELF), die im „Global Draft“ zur Auswahl standen. Alejandro Fernandez und Leander Wiegand wurden aber von keinem Team ausgewählt. Infos Das ist der Spielplan von Rhein Fire Infos Foto: Rhein Fire/Justin Alexander Derondeau „Ich bin sehr dankbar für die Chance, die die Stampeders-Organisation mir gegeben hat“, schreibt Schröter auf seinem Instagram-Account. „Ich werde alles dafür geben, um ihnen zu zeigen, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben.“ Schröter müsste nicht zwingend sofort nach Kanada gehen, seine Worte klingen aber danach: „Das ist nicht das Ende meiner Geschichte. Ihr habt das Intro gesehen, jetzt kommt der aufregende Teil!“ Hier können Sie Rhein Fire im TV und Livestream sehen European League of Football Hier können Sie Rhein Fire im TV und Livestream sehen Schon im Vorjahr gedraftet wurde ein anderer Linebacker von Rhein Fire, nämlich Lukas Ruoss. Die Saskatchewan Roughriders griffen 2022 zu und sicherten sich damit die Rechte am Schweizer, der in der vergangenen Spielzeit aber noch für Rhein Fire auflief (62 Tackles, drei Interceptions). Nun gaben die Roughriders aber bekannt, Ruoss auch unter Vertrag genommen zu haben.

(stja)