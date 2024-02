Doppeltes Spiel der ELF Zu diesem öffentlichen Spagat zwingt Rhein Fire die Liga

Also versucht sich die Liga in der Öffentlichkeit am Spagat, einerseits den Wert einer solchen Vorzeige-Franchise für sich zu nutzen, sie andererseits aber klein zu halten, die Konkurrenz stark zu reden und so Spannung und Ausgeglichenheit zu propagieren. Dieser Spagat in der Außendarstellung ist nicht immer einfach. Denn er beinhaltet einen Widerspruch. Die Liga will auch dank Rhein Fire wachsen, aber Rhein Fire darf nicht zu schnell für die Liga wachsen.