Nach dem Titelgewinn Wie sich Rhein Fire verstärken möchte

So saßen im Finale gegen die Stuttgart Surge Passempfänger Willie Patterson sowie die beiden Abwehrspieler Jannik Seibel und Alejandro Fernandez verletzt an der Seitenlinie. An Spieltag vier hatte sich Wide Receiver Natahaniel Robitaille und Abwehr-Hüne Martin Pinter schwer verletzt. Pinter fiel mit einem Achillessehnenriss die komplette Saison aus, Robitaille feierte nach überstandener Schulterverletzung im Endspiel sein Comeback auf dem Feld und erzielte direkt zwei Touchdowns. Dass die nicht spielfähigen Fire-Aktiven mit der Mannschaft am Spielfeld mitfiebern konnten, war nicht selbstverständlich. „Eigentlich ist direkt an der Seitenlinie nur der aktive Kader erlaubt“, verrät Wagner. „Aber wir haben dafür gekämpft, dass alle am Spielfeld sein durften.“