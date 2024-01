Mit Rhein-Fire-Beteiligung? ELF trägt in der neuen Saison ein „International Game“ aus

Diesen Schritt will nun auch die European League of Football (ELF) gehen. In der kommenden Saison 2024, die am 25. März beginnt, wird es zum ersten Mal ein „International Game“ geben. Das kündigte Liga-Chef Zeljko Karajica am Donnerstagabend in der wöchentlichen Webshow der ELF an. „Wir werden mit zwei Franchise ein Spiel der Regular Season in einem Land austragen, das kein Teil der ELF ist“, erklärte der CEO. „Ich kann jetzt schon mal versprechen, dass das neben dem Championship Game die größte Party in der kommenden Saison werden wird.“