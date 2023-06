„Noch viel Football zu spielen“ Rhein Fires Sieg in Hamburg – das fiel auf

Clark wirft tief: In Hamburg stand Jadrian Clark deutlich häufiger unter Druck als noch gegen Frankfurt. Interessanter war aber was passierte, wenn der Quarterback viel Zeit hatte: Dann suchte er nämlich regelmäßig den tiefen Pass. Zweimal ging es gut: Den ersten Touchdown bereitete er per 45-Yard-Pass auf Nathaniel Robitaille vor (nachdem er sich zunächst aus einer Drucksituation befreit hatte). In der zweiten Hälfte warf er dann einen 49-Yard-Touchdown-Pass auf Robitaille. Zweimal aber war es zu viel Risiko: Mitte des ersten Viertels wollte er den Touchdown forcieren und warf Feli Manoka aus 35 Yards in der Endzone an, obwohl er gleich drei Gegenspieler hatte. Hier verpasste Hamburg die Interception noch, die gelang dann aber zu Beginn des vierten Viertels, als Clark einen weiten 50:50-Ball auf Robitaille abfeuerte, den jedoch Sea-Devils-Verteidiger Victor Omorodion abfing.